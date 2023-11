Sono stati rimandati i lavori a cura di Fastweb per la posa della fibra previsti oggi a Bordighera in via Vittorio Emanuele, in prossimità del centro cittadino.

A seguito di un approfondimento, infatti, è emerso che non c'erano garanzie sufficienti per il ripristino dell'asfalto, come previsto dal Regolamento.

L'amministrazione ha quindi deciso di far posticipare il cantiere a tutela degli investimenti appena fatti per il rifacimento del manto stradale.