Anche nella nostra provincia il 'World Aids Day', Asl 1 "La malattia c'è ma con la prevenzione molto è cambiato" (Foto)

Quest'anno il ‘World Aids Day’ sarà un’occasione importante per sottolineare l’importanza della prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica. Sarà il momento per fare il punto sull’attività di informazione e di lotta allo stigma portata avanti nella nostra provincia.

Venerdì prossimo Asl 1 Imperiese sarà nelle scuole ed in piazza per informare la cittadinanza e, proprio al Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, sarà presente un'unità mobile di Asl 1 per fare screening HIV ed HCV. Sempre il 1 dicembre si inizierà la distribuzione della profilassi pre-esposizione gratuita, in base alle recenti disposizioni ministeriali.

In Liguria quest'anno 72 casi di cui 7 in provincia di Imperia, dei quali 5 residenti. Negli anni scorsi si andava sopra i 100 casi mentre in provincia sono pressochè stabili. I pazienti in cura, al momento, sono 400. Quello di Asl 1 è il terzo centro in regione dopo Genova. Oggi come oggi la prospettiva di vita di una persona che ha l'Hiv è la stessa di un'altra che non la ha.

“Ormai da tre anni – evidenzia il Direttore del reparto di Malattie Infettive del ‘Borea’, Dott. Giovanni Cenderello - lavoriamo alacremente nelle scuole secondarie con un progetto Asl1 di prevenzione dell’HIV, dell’HCV e delle Malattie Sessualmente trasmesse in collaborazione con ANLAIDS Liguria, con un percorso condiviso con Il Dipartimento di Prevenzione Asl1. In questi anni abbiamo incontrato oltre 1.500 studenti, oltre alle attività di screening sul territorio, dai supermercati ai borghi dell'entroterra”.

I risultati si vedono e si contano: 111 trattamenti per HCV al 30 novembre, 400 pazienti in terapia antiretrovirale (erano 340 nel 2019), ogni paziente in terapia anvirale (per HCV) od antiretrovirale per HIV non è solo una vita salvata ma è un enorme passo avanti per l’eradicazione di queste infezioni; i pazienti in terapia non sono più contagiosi.

Infine, domani sera tre importanti monumenti della città (Torre Saracena, le due statue della Primavera) saranno stati illuminate di rosso per ricordare i 36 milioni di morti nel mondo e soprattutto per sottolineare che oggi possiamo fermare questa epidemia.

All'iniziativa collabora anche il locale comitato della Croce Rossa Italiana e infatti il presidente di CRI Sanremo Avv. Ettore Guazzoni afferma: “Siamo lieti di dare il nostro apporto a questa importante iniziativa, prevenzione e sensibilizzazione sono prioritarie”.

“Mantenere alta l'attenzione sui rischi di trasmissione dell'Hiv è un obiettivo primario. Negli ultimi anni infatti – spiega il DG di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – la pericolosità del virus è stata in un certo senso sottovalutata, soprattutto in quella parte di popolazione tra i 30 ed i 39 anni. E' e sarà nostro primario obiettivo continuare a diffondere una cultura della prevenzione tra i giovani in primis e non solo”.

“Il comune di Sanremo – sottolinea il vice sindaco Costanza Pireri – ha aderito all'iniziativa Fast-Track Cities, una partnership globale tra città e municipalità di tutto il mondo e quattro partner principali: l'International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), l'United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) e la Città di Parigi, la cui mission è quella dell'azzeramento di nuove infezioni da Hiv e zero decessi correlati all'Aids. In questo network, oltre a Sanremo fanno parte città come Ancona, Bari, Bergamo, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Legnano, Milano, Palermo, Perugia, Quartu Sant'Elena e Torino”.

Lo slogan del 1° dicembre sarà: “Informarsi per Conoscere, Conoscere per Agire, Agire per Prevenire, Insieme si può”.