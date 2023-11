Sanremo: giovedì prossimo al Museo Civico Claudio Littardi e Alessandro Giacobbe

Il Club per l’Unesco di Sanremo Odv continua con successo le attività culturali con il prossimo appuntamento in agenda, per giovedì prossimo alle 16.30, presso la Sala Consiliare del Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota 2.

Gli autori Claudio Littardi e Alessandro Giacobbe presenteranno il loro volume 'Gartenflora - La lente del barone von Hüttner sui giardini di Sanremo durante la Belle Époque', che ci farà scoprire la Sanremo di fine Ottocento attraverso le prestigiose ville e la ricchezza botanica dei loro giardini. Il libro ci fornirà l’immagine di una città in pieno fermento culturale, animata dalla presenza di famiglie facoltose, aristocratici, artisti e botanici provenienti da tutta Europa.

Prima ancora di diventare la “Città dei Fiori”, Sanremo si era fatta apprezzare in Europa (e non solo) come stazione balneo-climatica invernale e per gli splendidi giardini d’acclimatazione. Uno dei maggiori protagonisti di quel fulgido periodo, il barone tedesco Carl von Hüttner, che si era stabilito nella zona del Berigo (oggi C.so Inglesi) costruendo la prestigiosa villa Parva, avvertì il bisogno e il piacere di dedicare un saggio alla flora coltivata della “città giardino” in cui aveva scelto di vivere. Il volume ha il merito di aver riportato all’attenzione questa preziosa testimonianza, tradotta, commentata e integrata con oltre cento immagini d’epoca. Gartenflora getta un ponte ideale tra passato e presente di Sanremo, nel segno dei parchi e dei giardini storici, pubblici e privati, che ancora oggi sono un vanto per la città. Una storia affascinante, raccontata attraverso gli autori di questo volume.

Dialogheranno con gli autori e approfondiranno le tematiche del pomeriggio il prof. Giuseppe Rocca, Università di Genova, Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (Dafist - Unige) e il prof. Marco Devecchi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - orticoltura e floricoltura (Disafa - Unito). Gartenflora La lente del barone von Hüttner sui giardini di Sanremo durante la Belle Époque.