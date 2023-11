Sanremo: accordo Comune-Siram Veolia, 4,6 milioni di investimenti per riqualificazione ed efficientamento di 113 edifici comunali

Investimento di 4,6 milioni di euro per interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti tecnologici di edifici tra uffici, scuole comunali e impianti sportivi.

Sono questi i termini dell'accordo stipulato tra Comune di Sanremo e l'azienda Siram Veolia, gruppo leader nei servizi di efficienza energetica e gestione integrata delle risorse (tramite gara a procedura aperta) che prevede il rinnovamento, l'adeguamento normativo, la gestione degli impianti al risparmio energetico, di 113 edifìci di proprietà comunale per i prossimi 15 anni.

La partnership è frutto dell'accordo di ‘Partenariato Pubblico e Privato’, tra l'ente e Siram Veolia in qualità di concessionaria, che si configura come un EPC - Energy Performance Contract. Questa tipologia di contratto prevede la realizzazione degli importanti interventi di rinnovamento e adeguamento degli impianti a carico del privato proponente, che mette a disposizione finanziamenti, competenze tecniche e tecnologia all'avanguardia, con tempi e costi certi di realizzazione, con garanzia di risultato in termini di efficientamento energetico.

Il lavoro, che impatterà una superficie di circa 140.745 mq, include i servizi di gestione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione, gli impianti elettrici e fotovoltaici e gli impianti di sollevamento e antincendio.

Tra gli interventi previsti:

• interventi di efficientamento, adeguamento normativo e riqualificazione degli impianti termici;

• interventi di efficientamento, adeguamento normativo e riqualificazione dell'illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici;

• riqualificazione dei serramenti di Palazzo Bellevue e Palazzina Nord;

• adeguamento normativo degli impianti antincendio e/o la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti;

• soluzioni digitali, integrate con gli skills degli esperti Siram e degli analisti che utilizzano strumenti di business intelligence e analytics per monitorare i dati in tempo reale, fare analisi predittive e migliorare la performance operativa e ambientale degli impianti gestiti.

Nello specifico, i lavori di efficientamento energetico riguarderanno gli impianti termici di 13 immobili pubblici, con la sostituzione di tecnologie performanti quali generatori a condensazione e con sistema ibrido a pompa di calore, per assicurare sicurezza e affidabilità dei servizi e una riduzione di 35,7 TEP/anno sui consumi storici. Inoltre sono previsti interventi di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione di 64 immobili che garantiranno un risparmio del 50% dei consumi.

A livello ambientale sarà inoltre possibile conseguire un risparmio annuale di 412 MWh di energia termica e 762 MWh di energia elettrica che consentiranno una riduzione di oltre 424 ton/anno di emissioni di anidride carbonica, equivalenti circa a 280 automobili tolte dalla circolazione.

"L’accordo - spiegano gli assessori Sara Tonegutti (ambiente) e Massimo Donzella (lavori pubblici) - ci permette di migliorare nel percorso di sostenibilità già intrapreso dal Comune di Sanremo, integrando competenze e sviluppando soluzioni efficienti e a basso impatto ambientale. Una maggiore governance tra pubblico e privato è una direttrice da seguire per eliminare gli sprechi e adottare soluzioni più avanzate per migliorare l'uso delle risorse a disposizione. La partnership con Siram permetterà, infatti, di realizzare interventi che contribuiranno non solo ad una riduzione delle emissioni e ad un notevole risparmio economico ma anche di migliorare la performance di oltre 100 edifici sotto il profilo ambientale e sotto quello della sicurezza".

"La partnership con il Comune di Sanremo - dichiara Marco Bongiorni, Direttore UdB Siram Yeolia - ci permetterà di realizzare opere pubbliche efficaci ed efficienti che renderanno questa città più vivibile e sostenibile. Si tratta di un progetto realizzato attraverso il Partenariato Pubblico Privato che si configura come un EPC, un modello che si è rivelato vincente per le sue caratteristiche di trasparenza, versatilità e capacità di centrare gli obiettivi, grazie alla possibilità di intercettare le esigenze specifiche di ogni singolo caso".