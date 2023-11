Sanremo: a dicembre torna il corso barman con CNA, ecco come partecipare

CNA Imperia propone una nuova edizione del corso “CocktailsMania CNA” Winter Edition in collaborazione con il rinomato bartender di Sanremo, Antonio Mandica. Si tratta di un corso da 12 ore per imparare i segreti del mestiere di barman e non solo…

Il corso si terrà nel mese di dicembre presso la Sede CNA di Sanremo, in via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona Piazza Colombo). Le lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, si terranno nelle giornate del 6, 11, 13, 15, 18 e 20 dicembre, con orario dalle 14.30 alle 16.30.

"Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi migliorare l’offerta della tua attività? Vuoi formare il tuo staff? Vorresti diventare un barman professionista o hai una passione per cocktail e long drink e vorresti scoprirne i trucchi ed i segreti? Questo è il corso che fa per te" - assicurano da CNA.

Con oltre 25 anni di esperienza nel campo dei cocktail, Mandica guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti del mestiere di bartender. "Il corso sarà incentrato principalmente sulla pratica, fornendo ai partecipanti competenze concrete e immediatamente applicabili nel lavoro di bartender. Le lezioni avranno un taglio pratico e mireranno a fornire una preparazione completa sulla gestione delle attrezzature e dell'organizzazione del bancone di lavoro" - aggiungono gli organizzatori.

Un aspetto fondamentale del corso sarà il focus sulla creazione dei cocktail più noti e richiesti, con l'obiettivo di renderli unici attraverso una selezione accurata delle materie prime. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere le tecniche di miscelazione, comprese quelle di building, shaking, stirring e throwing, nonché di approfondire le conoscenze sul ghiaccio, come le diverse tipologie, temperature, forme e caratteristiche e il loro corretto utilizzo.

"Durante il corso si analizzeranno nel dettaglio 20 cocktail molto richiesti durante la stagione invernale. Mandica mostrerà dal vivo come prepararli, condividendo numerosi "trucchi del mestiere" acquisiti grazie alla sua lunga esperienza dietro il banco. Inoltre, il corso fornirà anche suggerimenti su come personalizzare tali drink, rendendoli un'esperienza unica da apprezzare esclusivamente nel proprio locale o casa con gli amici, anche utilizzando prodotti del territorio" - proseguono.

"Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti per il corso sono limitati, pertanto si consiglia di prenotare al più presto per assicurarsi un posto. Non perdere l'opportunità di imparare i segreti del mestiere di barman e rendere uniche le tue creazioni di cocktail per la stagione invernale! Per informazioni o per iscriversi, contattare la Sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti: tel. 347 2915873 – e-mail vazzano@im.cna.it" - concludono da CNA.

vazzano@im.cna.it