Imperia: 'L’Ayurveda nella quotidianità’, incontro gratuito con il Guru indiano Jamuna Mishra

Si terrà lunedì sera 27 novembre, dalle 19.45 alle 20.45 , presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Imperia in via Carducci 65, la conferenza ad ingresso libero 'L’Ayurveda nella quotidianità’ tenuta dal Guru indiano Dr. Jamuna Mishra noto come Gurji.

"Il dr. Jamuna Mishra - si spiega nella nota - insegna yoga e meditazione in India e in Occidente (dal 1996 viene invitato in Europa 2 volte l'anno) , è laureato in Ayurveda presso l'università di Allahabad e in Naturopatia presso l' Accademia Nazionale di Naturopatia di Delhi. Grazie a questa sua preparazione è noto per gli straordinari successi ottenuti nell’applicazione del 'Chakra-Healing Therapy' (guarigione con Chakra-terapia)

In sanscrito 'Ayurveda' significa 'scienza della vita'. La pratica dell’Ayurveda è iniziata 5.000 anni fa in India ed è ancora diffusa in tutto il mondo, modellando e migliorando la vita di molte persone

La medicina ayurvedica di fatto è uno stile, un’arte di vivere: le medicine occidentali si concentrano sul trattamento e sulla gestione delle malattie, mentre l’Ayurveda si concentra sulla prevenzione delle malattie, per questo includere l'Ayurveda nella vita moderna migliora la qualità della vita

Uno stile di vita secondo l’Ayurveda può offrire molti benefici per la salute".

Per informazioni 3389037416