Sciopero del trasporto pubblico locale rinviato al 15 dicembre

Lo sciopero del trasporto pubblico locale in programma lunedì, è stato rinviato al 15 dicembre. Ne dà notizia l'Unione Sindacale di Base, spiegando che i lavoratori torneranno ad incrociare le braccia con le stesse motivazioni e modalità di svolgimento.

La decisione è maturata in seguito all’intervento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che con Ordinanza n° 197 T del giorno 24 novembre 2023 ha imposto la riduzione dello sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico Locale. La protesta, della durata di 24 ore, era territorialmente articolato nel rispetto delle fasce di garanzia di cui alla ex L. 146/90 come modificata dalla L.83/2000, all'A.N. 28 02 18 e agli accordi applicativi in sede locale.