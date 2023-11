Sanremo: giornata contro la violenza sulle donne, l'impegno degli studenti del Colombo

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un nutrito gruppo di studentesse e studenti dell’ IIS “Cristoforo Colombo” di Sanremo ha dato un esempio di cittadinanza attiva e impegno sociale partecipando a un evento organizzato dalla sezione di Sanremo della Fidapa-bpw, finalizzato a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. La manifestazione ha raccolto l’entusiasmo delle alunne e degli alunni della classi 2a afm, 3a Itai, 3a Moda e 4a Lsa, che, insieme a una delegazione di docenti e alla dirigente scolastica Lucia Jacona, si sono riuniti presso il sottopasso dell’Imperatrice per dire “No” alla violenza sulle donne.



I ragazzi del Colombo hanno promosso i valori del rispetto e dell’uguaglianza di genere unendosi alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola, del vicesindaco Costanza Pireri e degli assessori Leandro Faraldi e Sara Tonegutti del Comune di Sanremo e dei rappresentanti di numerosi enti del territorio: Cav, Cri, Edfa, Centro antiviolenza ISV, Lyons club Host Matutia, Pigna mon amour, Rotary Club Sanremo e Zonta Club. Il luogo stesso dell’appuntamento, il sottopasso dell’Imperatrice, è stato trasformato, metaforicamente, da passaggio ordinario a simbolo di un percorso doloroso e, allo stesso tempo, di aggregazione di forze che combattono, curano e prevengono la violenza.



Il tutto è stato scandito da tre momenti: un "prima", il momento della consapevolezza e del riconoscimento; un "attraverso", il cammino di ascolto e di azione; e un "oltre", per andare insieme al di là della violenza. L'impegno e la partecipazione dei nostri giovani ha reso chiaro che il futuro richiede un impegno collettivo. La loro partecipazione non è stata soltanto un segno di solidarietà, ma ha anche dimostrato che la prossima generazione è pronta a lottare per un mondo senza violenza.