Sanremo: giovedì prossimo nuovo Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì 30 novembre il Consiglio comunale di Sanremo. Il via alle 17.15 per la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni, nel cosiddetto ‘Question Time’.

All’ordine del giorno una variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, l’adeguamento del Puc alle osservazioni accolte dal comune e non trattate dalla regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di mulattiera alla Madonna della Guardia.