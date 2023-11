Il comune di Ventimiglia partecipa alla 'Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne', istituita dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 Dicembre 1999, illuminando di rosso la facciata del Palazzo Comunale ed esponendo nel proprio atrio un’urna, contenete un paio di scarpe rosse, nella quale sarà possibile lasciare un pensiero od un ricordo.

“Dall’inizio dell’anno più di cento donne sono state assassinate, per la maggior parte per mano di un familiare o di un ex compagno, persone che invece dovrebbero difendere ed essere un punto di sostegno nella vita di ognuno di noi - dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Milena Raco. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrerà domani, 25 novembre, il Comune di Ventimiglia illuminerà per tutta la settimana la sua facciata di rosso e promuoverà campagne di sensibilizzazione su questo tema. Nella giornata di ieri poi, in collaborazione con l’Amministrazione, è stato posizionato un tappeto rosso, che resterà fino al 29 Novembre, presso il Liceo Angelico Aprosio, sul quale saranno poste delle scarpette rosse.

Per gli studenti che vorranno sarà possibile lasciare, in forma completamente anonima, un breve pensiero che, a manifestazione conclusa, verrà portato in Municipio ed inserito all’interno di un e-book che verrà poi reso disponibile alla cittadinanza”.