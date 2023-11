San Biagio della Cima: domani e domenica al via 'D'autunno Francesco', ricordando Biamonti

A partire da domani, avrà inizio nel borgo di San Biagio della Cima: 'D’autunno Francesco 2023', organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima.

La manifestazione, dedicata allo scrittore Francesco Biamonti e alla sua opera, prevede quest’anno due incontri letterari, un trekking sui luoghi biamontiani e una mostra fotografica. Il primo appuntamento si svolgerà domani presso il centro polivalente “Le rose”, alle 16,30, dove verrà presentato il libro, edito dalla casa editrice Exorma, “Calvino, Biamonti e Magliani. Il racconto del paesaggio, lo sguardo e la luce, di Luigi Marfè, Claudio Panella, Luigi Preziosi e Fabrizio Scrivano. Interverrano Marino Magliani e Luigi Preziosi.

Sempre domani, alle 18,30, presso 'U Bastu', nel centro storico, verrà inaugurata la mostra fotografica: 'Il racconto del paesaggio ligure', con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale.

Si svolge domenica la tradizionale passeggiata sui luoghi di Francesco Biamonti, accompagnata da letture tratte dai suoi libri. Con partenza alle 9,30 davanti al comune di San Bagio, durata circa tre ore. E’ necessario munirsi di scarpe da trekking e borraccia d’acqua.

Sabato 9 dicembre, alle 16,30, al centro polivalente “Le rose”, si parlerà invece del rapporto fra Italo Calvino e la filosofia, tema non molto frequentato nell’ambito delle celebrazioni calviniane, ma di notevole importanza per capire il valore dato da Calvino della letteratura come conoscenza. Sarà il Prof. Claudio Fontana, docente di Filosofia e Storia a relazionare su: “Lo spazio del pensiero nell’enciclopedia di Italo Calvino”.

Il 28 dicembre, alle 16,30, sempre presso il polivalente, in contesto più invernale, verrà presentato, il volume di atti, di prossima uscita per i tipi de Il Canneto di Genova: “Francesco Biamonti, le carte, le voci, gli incontri”, a cura di Matteo Grassano e Claudio Panella. Il volume raccoglie gli interventi del convegno svoltosi nell’ottobre del 2021 a San Bagio e Ventimiglia nel ventennale della scomparsa di Biamonti. Seguirà un piccolo momento conviviale.