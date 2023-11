San Bartolomeo al Mare: lunedì nuove idee aromatiche, dall’antipasto al dolce alla Cooadi Aromatica Off

Dopo il grande successo, per partecipazione e interesse, dell’incontro con lo chef stellato Jorg Giubbani, proseguono gli appuntamenti dedicati alla cucina, che coinvolgono gli operatori locali nell’ambito di Aromatica Off, il nuovo progetto promozionale del Comune di Diano Marina e di Gestioni Municipali in vista dell’undicesima edizione di Aromatica, prevista da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2024.



Lunedì prossimo, in collaborazione con Cooadi, avrà luogo un corso-incontro con l’esperta Orietta Zaccaro, titolare dell’attività “La Cucina delle Erbe”, sul tema “Erbe, erbette e verdure in foglia: nuove idee, dall’antipasto al dolce”. L’appuntamento è fissato presso i locali di via Cà de Calvi 24, a San Bartolomeo al Mare, alle 14:45.

Orietta Zaccaro, dopo aver vissuto per 20 anni a Savona, si e` trasferita nel basso Piemonte. Per anni e` stata titolare e chef della “Osteria delle Erbe” a Sale San Giovanni (località nota anche come la “piccola Provenza del Piemonte” per via degli estesi campi di lavanda). A inizio 2022 l’intraprendente Orietta si e` trasferita a Ceva, dove ha aperto “La Cucina delle Erbe”, moderno laboratorio di gastronomia/take away e servizi di catering. Quella della Zaccaro e` una storia fatta di passione: la sua e` una cucina semplice e genuina, molto legata ai prodotti dell’orto e alla stagionalità delle materie prime, quanto più possibile locali, che sceglie personalmente ogni giorno, anche occupandosi direttamente della raccolta di erbe spontanee.

Nei giorni seguenti l’incontro di lunedì pomeriggio, Aromatica promuoverà, attraverso i suoi canali promozionali, i piatti a tema pensati e realizzati dai locali presenti in Cooadi. L’iniziativa, gratuita, è realizzata anche grazie al supporto di Confcommercio e Federalbeghi Golfo Dianese ed è rivolta al personale di cucina delle strutture ricettive, dei ristoranti e degli agriturismo del Golfo Dianese. Per partecipare occorre prenotare. Altri appuntamenti sono previsti per i mesi di gennaio e febbraio.