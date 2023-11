‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle Donne’: domani le Democratiche in piazza

La ‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle Donne’ quest’anno ricorre in un periodo in cui la brutale uccisione di Giulia ha scosso tutti.

Per dire stop alle violenze e per portare una riflessione su questo orrendo aspetto della nostra società, le donne della ‘Conferenza Provinciale del Ponente Ligure’, saranno presenti sul territorio. Prima di Giulia, quest’anno, altre 104 donne sono state uccise. Il femminicidio è l’estremo e drammatico epilogo di un fenomeno culturale che prende forma nella quotidianità in vari modi, attraverso le violenze domestiche, la mercificazione del corpo delle donne e stereotipi di genere.

La Conferenza Provinciale ha organizzato una serie di eventi, domani dalle 10 alle 12: ad Imperia al Mercato di Oneglia, a Sanremo in via Escoffier ed a Ventimiglia in via della Repubblica.