Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il bilancio del Centro provinciale Antiviolenza

In previsione della giornata di domani, 25 novembre 2023, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Sanremo traccia un bilancio del Centro provinciale Antiviolenza.

Sanremo è l’ente accreditato del Centro Antiviolenza I.S.V. Insieme Senza Violenza, il Centro provinciale Antiviolenza composto dalle città di Imperia, Sanremoe Ventimiglia.

Il Centro ISV - attualmente è gestito da Il Cerchio, capofila di un’ampia Associazione temporanea di scopo - si articola sul territorio con una sede centrale di Coordinamento e tre sportelli di ascolto a Imperia, Sanremo e Ventimiglia in cui è presente personale femminile qualificato e specificatamente formato che accoglie le donne vittime di violenza e le accompagna in un percorso consapevole di fuoriuscita dalla situazione di violenza e di riconquista della propria autonomia e dignità.

All’interno del Centro Antiviolenza I.S.V. si possono ricevere gratuitamente servizi quali assistenza legale, supporto psicologico, partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto, sostegno all’autonomia abitativa e all’inserimento lavorativo.

Il numero di riferimento è 8001866060.

Nel 2022 si sono rivolte al Centro Antiviolenza e ai i suoi sportelli, circa 174 donne di cui 132 hanno effettuato il primo e il secondo colloquio e indirizzate ai servizi territoriali o ad altri CAV, le prese in carico dopo il terzo colloquio sono state 65 di cui 17 straniere. Gli accessi al “chatbot non posso parlare” sono stati 305.

Le attività del Centro Antiviolenza sono Coordinate dal Distretto Sociale 2 Sanremo.

Al fine di una maggiore conoscenza dei servizi esistenti sul territorio e una prevenzione precoce nelle scuole, saranno avviati, in collaborazione con associazioni qualificate, in tutte le scuole superiori del Distretto Sanremese incontri di attività di divulgazione e prevenzione.

Inoltre, il Distretto sociale 2 si sta adoperando nella ricerca attiva di alloggi di pronta accoglienza destinati alle donne e/o donne con minori vittime di violenza.

“Il Centro provinciale Antiviolenza con le sue operatrici qualificate e di esperienza sta volgendo un egregio lavoro”, dichiara l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Sanremo e vicesindaco Costanza Pireri. “I numeri confermano l’entità del problema sociale ma anche la forza e il valore di questo centro, punto di riferimento per molte donne in cerca di aiuto. E’ importante – termina Pireri – che le donne in pericolo continuino a denunciare. La triste attualità ci ricorda quanto sia importante non sottovalutare certi fenomeni”.