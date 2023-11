L’Orchestra Sinfonica di Sanremo con la musica profana di Bach al Teatro Cinema Centrale

Cambio di teatro per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che domani alle 18 invita il suo pubblico al Teatro Centrale per il concerto diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo dedicato alla musica profana di Bach nello stile italiano e francese che vedrà la partecipazione di due straordinari solisti: Fabio Maria Marincola (flauto) e Francesco Quarante (oboe).

La maggior parte delle composizioni strumentali di Johann Sebastian Bach risalgono al periodo di Weimar e soprattutto a quello di Köthen quando ottenne la carica di Kapellmeister del principe Leopold di Anhalt-Köthen. La corte era calvinista e non interessata alla musica sacra. Il ciclo di 4 Ouvertures non a caso viene composto in quegli anni, in cui negli Stati tedeschi è forte l’influsso della musica francese, della corte di Versailles, dello stile di Jean-Baptiste Lully. Info e biglietti QUI.

La Fondazione Orchestra Sinfonica questo fine settimana sarà impegnata con la conclusione di Area Sanremo 2023. Quest’anno il numero di iscrizioni è stato altissimo con ben 772 candidature arrivate, 30 riguardanti band, 18 quelle di artisti che si sono esibiti in duo, 43 quelle di minorenni. Per partecipare alle audizioni i giovani artisti under 30 hanno raggiunto Sanremo da tutta Italia e non solo. Una candidata è arrivata da New York.

Grande - e molto apprezzato dai partecipanti - il lavoro svolto dallo staff e collaboratori della Fondazione per accogliere al meglio al Palafiori candidati e accompagnatori e far loro conoscere alcuni luoghi iconici della “città della musica”: il Teatro Ariston, la sede del Club Tenco, il salone delle feste e il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Conclusa la fase delle eliminatorie, sabato pomeriggio saranno proclamati i venti vincitori di Area Sanremo dalla Commissione di Valutazione coordinata da Amadeus, composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte, Sergio Rubino, Alessio de Stefani.

Domenica, invece, i giovani artisti avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i quattro artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani in programma per il 19 dicembre.