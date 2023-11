Imperia: sabato prossimo all'oratorio di Santa Caterina un evento per dare voce alle donne

La Confraternita di Santa Caterina di Alessandria ha organizzato, insieme all’Aifo e all'associazione Soroptimist di Imperia, un evento all’oratorio Santa Caterina alle 15.30, per l'importanza che le donne hanno nel mondo in ogni tempo.

Proprio per il loro valore, forza, determinazione, da sempre in troppi ambiti si cerca di opprimerle, soffocare ogni loro talento e ogni loro voce ma, sempre più forte, la loro voce si fa udire e noi vogliamo essere tra coloro che - proprio per combattere ogni tipo di violenza su di loro, ne cantano la bellezza e le grandi cose che hanno saputo e sanno compiere ogni giorno.

"Lasciatemi essere me stessa!" è il loro grido e sabato verranno raccontate storie di donne speciali di ieri e di oggi.