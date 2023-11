Sanremo: blocchi di cemento da anni in visa Dante, Bellini “Grazie al Comune per la risposta, ora serve un progetto”

Il consigliere comunale Umberto Bellini torna sulla questione dei blocchi di cemento presenti da anni in via Dante Alighieri.L'11 ottobre scorso il consigliere comunale aveva presentato un'interpellanza per chiedere l'intervento del Comune e oggi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno risposto: “L’Amministrazione è a conoscenza della problematica relativa alla strada in oggetto, che presenta alcuni dilavamenti di acqua imputabili al muraglione privato, realizzato in somma urgenza dall’Amministrazione in blocchi di cemento, a seguito di una frana avvenuta nell’anno 2000. In data 10/06/2020 è stata emessa Ordinanza n. 68, rimasta priva di riscontro, nei confronti dei soggetti privati interessati perché ottemperassero al fine di risolvere la problematica di fango sulla strada proveniente dal suddetto muro. A seguito di tale inottemperanza gli interventi sono stati messi in elenco per l’esecuzione, compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie, e verranno eseguiti in danno ai proprietari del muraglione soprastante”.

“Ringrazio per la risposta pervenuta che inoltrerò agli interessati - commenta in merito Bellini - si dovrà però redigere in tempi ragionevoli un progetto di sistemazione definitiva del muro al fine di quantificare la spesa e inserire quindi l'opera nel programma opere pubbliche. Sarà mio impegno seguire passo passo la pratica al fine di arrivare a una soluzione definitiva”.