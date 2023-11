Ospedaletti: arrivano 900mila euro dalla Protezione Civile per i lavori alle scuole di corso Marconi

La Protezione Civile regionale ha stanziato 905mila euro a favore del Comune di Ospedaletti a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata quattro anni fa, dopo gli eventi meteo occorsi negli ultimi mesi del 2019 che, nella fattispecie, causarono il crollo dell'ala sud del muro di sostegno dell'edificio scolastico in corso Marconi.

Subito dopo gli eventi meteo, l'Amministrazione Comunale mise mano ai suoi fondi per finanziare lavori di somma urgenza per un totale di 270mila euro. Ma ora che la Protezione Civile ha annunciato l'invio del finanziamento complessivo necessario per completare le opere di ristrutturazione e ripristino del plesso scolastico, nelle casse del Comune rientrano i 270mila euro anticipati con grandi sacrifici, un 'tesoretto' che verrà investito per diverse migliorie sul tessuto urbano ospedalettese.

"Siamo davvero felici - ha detto il sindaco Daniele Cimiotti - per un finanziamento che va a beneficio della collettività e che ancora una volta confermano l'obiettivo principale di questa amministrazione focalizzato nel ‘Rilancio e Sviluppo’ di Ospedaletti, come chiaramente indicato nel programma della campagna elettorale del 2019. Alle facili parole rispondiamo sempre con fatti, progetti, finanziamenti e lavori. L'unica nostra preoccupazione riguarda una crescente superficialità dimostrata dall'opposizione su temi importanti quali il futuro del porto, il progetto di rigenerazione urbana, il futuro dell'Hotel Firenze, le prospettive del compendio Byblos, eccetera. I lavori e le iniziative portate avanti sino ad ora sono un segno tangibile della nostra linea d'azione che non prevede in alcun modo la riduzione di strutture turistico ricettive, o colate di cemento, ma al contrario lo sviluppo e l'aumento delle stesse. Il 27 maggio 2019 i cittadini ci hanno dato il mandato per realizzare il contenuto del nostro programma elettorale e noi lo stiamo perseguendo. Ricordo a tutti che questo paese aveva 23 strutture tra alberghi e pensioni, purtroppo con il passare degli anni ne sono rimaste solo tre. La nostra volontà è quella di aumentare le strutture turistico ricettive ed i progetti sul Byblos, sull'ex stazione ferroviaria, sul Petit Royal, sul Firenze e quello dell'Ospedaletti Village vanno esattamente in questa direzione. Al prossimo incontro con la cittadinanza forniremo i necessari chiarimenti alle critiche infondate apparse su qualche testata giornalistica locale e saranno presentati i nuovi progetti, i lavori in corso e quelli che inizieranno a breve. Sempre i fatti ... e non le parole”.