Imperia, sabato in via San Giovanni un presidio di Cittadinanza attiva sulla sanità pubblica

Cittadinanzattiva di Imperia organizza, per sabato prossimo dalle 9 alle 13 in via San Giovanni, un presidio per difendere la sanità pubblica.

Da tempo si parla dei problemi del settore. Il Piano Socio Sanitario approvato dal Consiglio regionale al termine di una seduta fiume, ha lasciato molte perplessità e, nelle prossime settimane, potrebbero essere molte le manifestazioni in merito.

Nel corso della mattinata di sabato, durante il presidio di Cittadinanzattiva, sarà distribuito del materiale informativo.