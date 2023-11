Ventimiglia: il PD all'attacco dell'Amministrazione "Cimitero di Roverino dimenticato da Sindaco e Assessore"

“Nonostante le tanto sbandierate misure di sicurezza adottate dal Sindaco per impedire ai migranti l'uso dei bagni pubblici all'interno del cimitero, sembra che i problemi più gravi siano ancora irrisolti”.

E’ questa la protesta del Partito Democratico di Ventimiglia, in relazione al camposanto della città di confine. Il PD elenca una serie di problematiche riscontrate negli ultimi tempi: “I muri perimetrali della struttura che danno su corso Limone Piemonte sono infatti imbrattati e fatiscenti. L'ascensore, che è uno strumento di vitale importanza per i molti anziani che frequentano il cimitero, è praticamente fuori servizio da oltre un mese. I bagni pubblici stessi versano in stato di completo abbandono, ben al di sotto degli standard minimi di igiene richiesti dalla decenza. Inoltre, a quanto pare, alcuni cittadini hanno trovato le tombe dei propri cari vandalizzate da ignoti”.

“È quindi evidente – termina il PD - che le misure di sicurezza prese dal Sindaco Di Muro in persona e l'attenzione rivolta alla struttura da parte dall'Assessore ai lavori pubblici Calimera siano ad oggi del tutto inadeguate e insufficienti. Nei prossimi giorni è intenzione del gruppo Consiliare del Partito Democratico depositare una interpellanza in merito”.