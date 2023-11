Lercio sbarca a Sanremo per la settimana del Festival: in città un fenomeno web da oltre 2 milioni di follower

Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale del Festival di Sanremo, si appresta a spegnere 17 candeline e, per questo compleanno speciale, si regala una collaborazione d’eccezione. Torna a Casa Sanremo, Lercio. Il sito satirico italiano di finte notizie, dal taglio umoristico, che fanno il verso agli articoli della stampa nazionale e “tradizionale”. Con la sua “news satire” macina numeri da record: oltre due milioni di follower tra Facebook e Instagram.

“Lercio, come e ancor più dello scorso anno, porterà la sua originalità e la sua genialità - dicono da Casa Sanremo - il team, per tutti i giorni del Festival di Sanremo, farà interviste esclusive ai cantanti in gara, ai vip di passaggio e ai passanti distratti, mescolando ironia e musica, in un format unico e divertente. Un'occasione da non perdere per godersi comicità, talento musicale e tante belle risate”.