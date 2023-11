Seleziona il materiale giusto per la tua tazza

Scegliere il materiale giusto per una tazza non sempre è un’impresa semplice e noi siamo qui per darti una mano a selezionare l’articolo più idoneo per te. Scegliendo il modello e il materiale giusto, avrai sempre la certezza di aver regalato il gadget giusto alla persona giusta.

Si pensa sempre che la prima cosa da considerare sia il fattore estetico, tuttavia si tratta di una questione secondaria. La questione principale, al contrario, ricopre tutta una serie di fattori che hanno a che fare con la composizione delle tazze personalizzate, il materiale, la resistenza al calore e la durabilità. Pertanto prima di affrontare la questione del colore e della stampa, bisognerà capire quale tazza sia più idonea partendo dal materiale di realizzazione.

La scelta di un materiale dipenderà moltissimo dalla preferenza delle persona, dall’utilizzo previsto e dalla durata.

Quali fattori considerare nella scelta del materiale

Quando si sceglie un materiale, è necessario tenere conto di più di un fattore per non commettere errori.

Durabilità

La prima caratteristica di una tazza da non sottovalutare è la durabilità. Una tazza personalizzata che dura nel tempo è il miglior regalo per la persona a cui abbiamo pensato. Per andare sul sicuro, l’acciaio inossidabile resiste al tempo e all’usura, mentre la porcellana resiste al lavaggio e mantiene il calore.

Ritenzione del calore

Un’altra questione è la ritenzione del calore. Non è certamente positivo se una bevanda si raffredda immediatamente, per questo sarà necessario scegliere un materiale di ceramica o plastico per una buona tenuta del calore.

Sicurezza

Il fattore principale è assicurarsi che il materiale delle tazze personalizzate sia sicuro sul versante alimentare. Una tazza, infatti, per essere considerata sicura non dovrà rilasciare sostanze nocive in ciò che beviamo.

Opzioni di personalizzazione

Se vuoi fare un regalo a una persona speciale, nella sezione dedicata alle tazze personalizzate avrai l’imbarazzo della scelta.

Potrai scegliere tra modelli in ceramica, acciaio e vetro. Le tazze possono essere di misura grande, media e piccola, con sottobicchiere o senza, e persino con coperchio per mantenere calda la bevanda se lo preferisci.

E cosa ne dici di dare un tocco di colore ai nostri gadget? I nostri prodotti sono disponibili in un gran numero di colorazioni e sfumature. Non dovrai fare altro che selezionare la colorazione che più si associa alla persona a cui stai pensando. Infatti, il colore è un’altra caratteristica sui cui riflettere.

All’atto dell’acquisto, quando avrai scelto la tazza che preferisci, potrai selezionare un logo o una stampa da imprimere sull’articolo. La stampa può essere solo frontale o circolare, avvolgendo l’intera circonferenza della tazza (personalizza tazza in modalità avvolgente o fronte).

Una volta scelto il disegno o logo, la tua opera d'arte sarà esaminata dal grafico, il quale posizionerà il motivo scelto sull'oggetto. L’anteprima ti verrà inviata affinché possa verificare che tutto sia corretto. In caso contrario, potrai comunicare al grafico se preferisci spostare, ingrandire o modificare il disegno sull’articolo.

Al termine avrai la possibilità di indicare la quantità di articoli da acquistare e calcolare il prezzo corrispondente. Non dovrai fare altro che inviare l’ordine e attendere che arrivi all’indirizzo prescelto.

Materiali per tazze personalizzate

La qualità della tazza dipende dal materiale, quindi prima di fare una scelta dovrai tenere conto di tutte le caratteristiche.

Ceramica/Marmo

La ceramica è senz’altro il materiale più diffuso. Chi non ha a casa almeno una tazza personalizzata in ceramica?! In genere si predilige la ceramica per una questione di tenuta del calore. Infatti, una tazza di ceramica ha un livello elevato di resistenza e conservazione del calore.

Acciaio inossidabile

Al contempo, se cerchi resistenza agli urti, robustezza ed un pizzico di eleganza, l’acciaio inossidabile fa il suo dovere. Perfette per essere utilizzate all’aperto e in contesti in cui si prevede che possano subire degli urti.

Terraglia

Come nel caso della ceramica, anche questo materiale è perfetto per conservare bene la temperatura.

Porcellana

Si tratta di un materiale di alta qualità ed elegante. Se desideri dare la precedenza allo stile, al gusto e all’eleganza, la porcellana è senz’altro il materiale perfetto per questo scopo.

In conclusione

Se stai pensando a un regalo speciale per una persona e non hai idee che siano uniche e particolari, noi siamo qui per aiutarti. Se vuoi stupire la persona con un regalo pensato esattamente per lei, allora visita la sezione del nostro sito dedicata alle tazze personalizzate e scegli il modello che preferisci. Con Unigadget potresti fare un figurone in pochi step!

Allora cosa devi fare?

Scegli l’articolo che più ti piace e personalizza tazza

Seleziona il colore

Seleziona il design o la stampa, o magari il logo della tua azienda

Verifica che il design sia correttamente collocato

Scegli il numero di articoli che desideri

E il gioco è fatto!

Infine, l’obiettivo principale della nostra azienda è il miglioramento continuo, per questo ti chiediamo di condividere con noi la tua opinione sulla nostra azienda e cosa pensi che possa migliorare la nostra presenza sui social media.