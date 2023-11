Taggia: il presidente Daniele Festa 'a lezione' nel consiglio comunale di Sanremo"

Non una casualità la presenza di Festa. Una partecipazione voluta, per osservare un consiglio comunale un po' diverso rispetto a quella di Taggia e con l'obiettivo di imparare. "Dopo la nomina ho chiamato il presidente del consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande (che in apertura dei lavori ieri sera ha ringraziato Festa ndr). Si è subito reso disponibile ad aiutarmi in questo nuovo percorso e mi ha invitato al consiglio di questa sera. Ci tengo a ringraziarlo. Per me è tutta scuola e come da assessore voglio dare il massimo anche in questo ruolo" conferma Daniele Festa.