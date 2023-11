Sedia Rossa: Riolfo (Lega) “In regione un simbolo forte per educare contro la violenza sulle donne”

“La violenza sulle donne è un problema grave, lo dimostrano i numeri e i cruenti fatti di cronaca che continuano a riempire i nostri telegiornali, ultimo dei quali il caso della giovane Giulia Cecchettin, uccisa ferocemente dal suo ex fidanzato. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere l'uguaglianza di genere e sostenere le vittime attraverso misure legali e di supporto”.

Lo ha detto Mabel Riolfo, consigliere regionale e vicepresidente del gruppo Lega in Regione Liguria. “L’inaugurazione oggi nella sede del Consiglio regionale della ‘Sedia Rossa’ in ricordo delle donne vittime di matrattamenti, abusi e femminicidi – prosegue - vuole essere il simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, testimoniare l’importanza di educare contro la violenza sulle donne e spingere tutti noi a fare uno sforzo a livello individuale, comunitario e societario per sensibilizzare ed educare contro la violenza di genere”.

“Un grazie – termina - alle ideatrici del progetto: la dott.ssa Deborah Riccelli, l’avvocato Gabriella de Filippis e l’artista che ha personalizzato La sedia, Patrizia Tummolo”.