Imperia: l'assessore regionale Marco Scajola in visita alla scuola "Littardi"

“Ho risposto con piacere all'invito della Scuola Littardi per una mattinata davvero piacevole e interessante tra i ragazzi - dice l'assessore Scajola - un bel modo per celebrare simbolicamente la giornata dei diritti a loro riservati. Ho avuto modo di spiegare ciò che stiamo facendo, come amministrazione regionale, per garantire loro la migliore offerta possibile e aiutarli nel percorso formativo prima e verso il mondo del lavoro poi. Ascoltare i ragazzi è importante per capire bisogni ed esigenze e poter così lavorare sugli spunti raccolti”.