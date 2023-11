Agricoltura, Vice Presidente Piana: “In Liguria Pil in crescita, diminuiscono addetti ma aumentano dimensioni delle imprese”

“Dai dati ISTAT risulta che in Liguria il Pil nel settore agricolo è in crescita, anche se diminuiscono gli addetti. Questo significa evidentemente che stanno cambiando le dimensioni di impresa, dato che è da ritenere positivo. In questi ultimi anni il settore si è modernizzato sia per dimensione di impresa sia per tecnologia applicata andando verso un equilibrio più adatto a competere con gli altri produttori italiani tanto che gli ultimi due anni stanno registrando un trend di crescita”. Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, sulle classifiche degli agricoltori liguri.



“La Liguria - continua il vice presidente Piana - è la regione che, anche grazie alla sensibilità e alle indicazioni delle associazioni agricole nei tavoli verdi, ha raggiunto l’obiettivo più alto di giovani agricoltori, finanziando oltre 1200 giovani agricoltori insediati nelle ultime due programmazioni del PSR. Nel nuovo periodo di programmazione 2023-2027 sono previsti oltre 8 milioni di euro proprio a sostegno dell’insediamento di giovani in agricoltura, oltre a circa 4 milioni per i nuovi agricoltori ultraquarantenni e a oltre 1,6 milioni per l'avvio di imprese forestali, vale a dire un totale di circa 13,6 milioni. Inoltre il settore ha dimostrato una particolare dinamicità modernizzandosi sia per innovazioni sia per dimensione di impresa, raggiungendo un equilibrio che rende la Liguria competitiva nonostante la bassa percentuale di terreno coltivabile, pari allo 0,4%, rispetto alle altre Regioni Italiane”.