Il Kids Tour dell'As Monaco fa tappa a Dolceacqua (Foto)

Dopo il gemellaggio con Monaco, avvenuto lo scorso 3 novembre, Dolceacqua si prepara ad ospitare un altro evento in collaborazione con il Principato. Mercoledì prossimo, il 22 novembre, infatti, il Borgo dei Doria sarà tappa del Kids Tour, programma itinerante in cui l'AS Monaco viaggia per tutta la stagione con un camion mobile per incontrare i giovani in tutta la Costa Azzurra, portando con sé tutto il mondo biancorosso.

L'AS Monaco Kids Tour è stato lanciato la scorsa stagione, in cui ha percorso oltre 3.000 km visitando 30 comuni e incontrando oltre 3.000 bambini. Questa dodicesima tappa sarà caratterizzata da un'ampia gamma di attività a cui i bambini potranno partecipare: incontro con la mascotte Bouba, bersaglio gonfiabile gigante, quiz sull'AS Monaco, immersione nel cuore dello Stade Louis-II con cuffie per la realtà virtuale e giochi dell'FC 24 su Playstation 5.

Saranno, inoltre, messi in palio alcuni premi, tra cui una maglietta autografata e inviti alle partite allo Stade Louis-II mentre a tutti i partecipanti saranno regalati dei gadget. L’evento, organizzato dall'AS Monaco in collaborazione con l’Unione Sportiva di Dolceacqua e il Comune, sarà aperto a bambini e ragazzi e si terrà dalle 13:30 alle 17:30 nel piazzale antistante le scuole del paese.