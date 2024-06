Sanremo: concerto dell'Istituto Comprensivo Centro Levante con il Liceo Musicale Cassini (Foto)

L’istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante si è esibito, giovedì scorso, in un evento musicale importante, di concerto con la sezione musicale del Liceo G.D. Cassini, al Palafiori di Sanremo.

Gli studenti del plesso Calvino, percorso ad indirizzo musicale, si sono cimentati in un excursus storico cinematografico, dal "Can Can" a "La vita è bella ", rivisitando anche Beethoven e Mozart, con Requiem the Fifth, toccando le corde emotive di tutto il pubblico. Strumenti del passato con strumenti moderni, attraversando la musica in tutte le sue sfaccettature.

L’esibizione degli allievi negli eventi di fine anno rappresenta un’importante tappa nel percorso didattico dei ragazzi che studiano uno strumento musicale ed è anche un fondamentale momento di condivisione del lavoro svolto con genitori e famiglie. Un'occasione del genere ha come finalità quella di manifestare l'impegno e la passione con cui i ragazzi apprendono lo strumento, mettendo in evidenza l'abilità di suonare in orchestra.

"La musica racconta il nostro passato, il nostro presente ed il nostro futuro: i nostri studenti hanno mostrato passione, dedizione ed impegno, raggiungendo un risultato che può essere definito un Capolavoro" sottolinea la Dirigente Scolastica Amalia Catena Fresta. L'evento, realizzato grazie all'orchestra Sinfonica di Sanremo, ha visto l'alternarsi degli studenti che, in ottica di continuità, promuove la sinergia tra Istituzioni e Territorio.