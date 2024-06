Imperia Fiera del Libro - Oasi del Gusto: grande successo anche per la seconda giornata di incontri con la partecipazione di esperti del settore enogastronomico e culturale. (FOTO)

Anche la seconda giornata di incontri dell’Oasi del Gusto ha registrato un grande successo di pubblico. La mattina è iniziata con Marco Damele che ha presentato il suo libro "Liguria selvatica: come riconoscere, raccogliere e cucinare le erbe spontanee", seguito da Laura Brattel con la guida alle erbe spontanee "Prebuggiun", che ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

La degustazione dei fiori eduli curata dal giornalista Claudio Porchia, che è anche direttore del festival nazionale della cucina con i fiori, ha suscitato un grande interesse e entusiasmo tra i numerosi partecipanti. Provare i fiori in purezza messi a disposizione dall’azienda Raverabio di Albenga ha permesso di apprezzarne il gusto delicato e originale, mentre assaggiarli trasformati nelle salse e succhi creati dall’azienda Tastee.it ha aggiunto un tocco di originalità e sorpresa al palato.

Sorpresa per la versatilità dei fiori eduli e la varietà di sapori che possono offrire, utilizzando i fiori non solo come elemento decorativo, ma come ingrediente in grado di arricchire piatti e bevande. L'entusiasmo generato da questa esperienza ha dimostrato quanto sia importante sperimentare e scoprire nuovi sapori e ingredienti per ampliare i propri orizzonti culinari.

Nel pomeriggio, Claudio Porchia ha anche presentato i libri di Libereso Guglielmi ad un pubblico numeroso di persone che hanno così, scoperto attraverso il suo diario, la sua vita avventurosa e affascinante. I libri di Libereso sono tornati oggi nuovamente disponibili in libreria grazie all’iniziativa della casa editrice Semi Rurali.

Il libro sui Catari ha offerto spunti di riflessione sulla storia e Giorgio Dell'oro ha parlato della leggenda dell'oro bianco e del sale, avviando un interessante dialogo con Alessandro Carassale. Chiara Parente ha concluso la giornata con la presentazione della ricetta tradizionale dei corzetti liguri, sottolineando l'importanza della valorizzazione delle tradizioni culinarie locali.

Il ricco programma ha attirato un pubblico variegato, interessato alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche liguri e alla valorizzazione dei prodotti del territorio. La partecipazione degli esperti del settore ha offerto momenti di conoscenza e di piacere gastronomico.

La rassegna dedicata ai temi dell’enogastronomia inserita nel programma della Fiera del Libro di Imperia diretta da Luciangela Aimo chiude domenica 2 giugno.

La terza giornata offrirà la possibilità di approfondire tematiche legate al mondo del vino con M. Luisa Alberigo e alla storia gastronomica con Emanuela Locci, Roberto Ibba e Alice De Matteo. Una presentazione accompagnata dalla degustazione curata dalla Fisar di Imperia del Nirasco, un Ormeasco in produzione limitata della cantina Cascina Nirasca di Pieve di Teco. Inoltre, sarà possibile esplorare le Alpi Liguri con il C.A.I., scoprire i segreti della medicina naturale con Fulvia Natta e deliziarsi con ricette ispirate ai film di Quentin Tarantino presentate da Raffaella Fenoglio. Infine, spazio alla scoperta della città di Imperia e la sua provincia con Fausto Badano Littardi e Alessandra Ghio.

Questo il programma dettagliato degli incontri di domenica 2 giugno:

· ore 10,45 M. Luisa Alberigo, ”Vino è Donna” da baccante a Sommelier. Ed Pedrini con degustazione del Nirasco della cantina Cascina Nirasca a cura della FISAR Imperia;

· ore 11,30 Emanuela Locci, Roberto Ibba, Alice De Matteo ”A tavola con Garibaldi e Mazzini” Ed. Epokè

· ore 16,00 C.A.I. “Le Alpi Liguri -sotto il riguardo antropogeografico” Carmelo Lamboglia

· ore 16,45 Fulvia Natta “La medichessa e i semi della conoscenza” Ed. Mille

· ore 17,30 Raffaella Fenoglio “Pulp Kitchen” ricette tratte dai film di Quentin Tarantino Ed. Trenta

· ore 18,15 Fausto Badano Littardi e Alessandra Ghio “Imperia: la nuova città, la sua provincia e i suoi tesori nascosti” - “Perché non me lo avete mai detto” ed. Antea