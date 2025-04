Il 17 maggio passeggiata didattica sul tratto della Via Iulia Augusta tra Alassio e Albenga

Punto Informativo “Via Iulia Augusta” e il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il comune di Ventimiglia, dopo il successo della prima gita a Genova Pegli lo scorso 5 aprile, organizzano un secondo appuntamento per sabato 17 maggio prossimo sulle tracce dell’antica strada romana. Il nuovo appuntamento prevede una passeggiata didattica sul tratto della Via Iulia Augusta compreso tra Alassio e Albenga, partendo dalla chiesa di Santa Croce fino all'anfiteatro dell’antica Albingaunum (Albenga), in cui si conservano resti di strada glareata e una serie di tombe monumentali di epoca imperiale. Nel primo pomeriggio la visita proseguirà nel Museo di Palazzo Oddo alla mostra “Magiche trasparenze”, dedicata ai reperti archeologici recuperati nei corredi funebri della necropoli romana, per terminare nel Battistero paleocristiano di Albenga, uno dei più noti e importanti tra i monumenti paleocristiani dell’Italia settentrionale.

Partenza da Ventimiglia ore 7.57 (Regionale Veloce 3361), rientro da Albenga ore 17.39 (Regionale Veloce 3163).

Prenotazione obbligatoria presso il MAR entro il 14 maggio.