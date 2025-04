Le Vele Alassio: Voglia d'estate!

Finalmente siamo tornati... e pronti a festeggiare più che mai!



Dopo il grande successo del weekend di Pasqua e con il sole ormai alto nel cielo, Le Vele Alassio sono pronte ad annunciarvi i prossimi

imperdibili eventi:



Giovedì 24 aprile, vi aspettiamo con Feelings, il nostro nuovo party che accende la notte con le vibrazioni Afro House più in voga del momento. Una serata all'insegna del ritmo e dell'energia, con una consolle d'eccezione: Max Zotti, resident DJ e direttore artistico del leggendario Music On The Rocks di Positano, e il ritorno attesissimo di Francis Key a Le Vele Alassio. Un evento imperdibile per chi ama la musica che fa vibrare l'anima.



Per iniziare la serata nel migliore dei modi: Nella prima ora dall'apertura, ingresso gratuito per tutti coloro che si saranno segnati in lista. Tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia.



Venerdì 25 aprile, apertura alle ore 23:00 con il celebre party Mamacita, una serata dal format unico, con la musica Reggaeton come

protagonista assoluta.



Sabato 26 aprile, dalle ore 23:00, il Club più esclusivo della Riviera Ligure di Ponente vi aspetta con On The Wave: l'evento che ci porterà dritti verso l'estate, cavalcando l'onda del divertimento. In consolle, Judici e il nostro resident DJ Tigani.



Anche sabato:

Nella prima ora dall'apertura, ingresso gratuito per tutte le donne segnate in lista. Tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 00:30 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia.



Vi ricordiamo di visitare il nostro sito www.levelealassio.it per consultare promozioni e prezzi, iscrivervi in lista o prenotare un tavolo.



In alternativa, potete contattare il nostro call center ai numeri: +39 3279720920 / +39 3282828721.



Inoltre, i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora potranno usufruire di prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per garantire un servizio ottimale, l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione. L'accesso al Club sarà quindi privilegiato per i clienti

con tavolo prenotato.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!





Le Vele Alassio presents Feelings Thu 24th April 2025



Come to Feel the Rhythm!



Thu 24th April 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Max Zotti

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-thu-24th-april-2025--188079/channel--le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita Friday 25h April 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per un'altra notte al ritmo di Mamacita!!



Friday 25th April 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-friday-25h-april-2025--188553/channel--le-vele







Le Vele Alassio On The Wave Saturday 26th April 2025



We are finally back and ready to party more than ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 26th April 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

ON THE WAVE

Spring Season 2025





LINE UP

Judici

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-on-the-wave-saturday-26th-april-2025--188630/channel--le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721