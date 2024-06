Bordighera: ultimo appuntamento stagionale del laboratorio di autostima dal titolo ‘Le Costellazioni Familiari’

Per l’ultimo appuntamento del Laboratorio Autostima prima dell’estate, il Gruppo Noi4you ha pensato ad una serata di presentazione gratuita delle 'Costellazioni Familiari' che si terrà, come sempre, presso la sede di Noi4You a Bordighera, in via Firenze 1, il prossimo giovedì 6 giugno alle ore 21.00.

"Le Costellazioni Familiari - si spiega nel comunicato - sono un ottimo approccio per aumentare la consapevolezza dei meccanismi familiari e delle connessioni relazionali in generale che a volte sfociano in sintomi fisici o in conflitti lavorativi familiari sessuali e di coppia, oppure nel rapporto con il denaro e con il successo, difficoltà nel lasciare andare il nostro passato, ecc., insomma ogni situazione in cui ci sentiamo bloccati senza sapere con chiarezza il perché e che conseguentemente non riusciamo a cambiare.

La Dr.ssa Patrizia Sciolla ci guiderà ad esplorare un po’ le radici del nostro albero della vita, per addentrarci meglio nei suoi meccanismi, e magari trovare qualche spunto per iniziare a riflettere su come sciogliere quei nodi che ci impediscono di vivere completamente liberi e in leggerezza.

Sarà dunque una serata pratica esperienziale dove poterci addentrare meglio verso quel percorso che è la nostra Vita. Vi aspettiamo dunque con un outfit comodo!".