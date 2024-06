Sanremo: torna per il terzo anno lo ‘Swing corner of the fortress’, concertini e una Mostra a Santa Tecla

Per il terzo anno il Forte Santa Tecla vive il suo mese di giugno all’insegna dello swing, nonché della cultura, dell’immagine e del costume ad esso collegati. Tre sono i concerti del sabato – l’8, il 15 e il 22 giugno – con piccole formazioni di ottimi musicisti che propongono repertori ricercati e atmosfere retrò. Assieme ai momenti musicali l’iniziativa propone, fin dal primo anno, una esposizione di materiali musicali. Per il 2024 la mostra è intitolata “Carta canta… Grafica, illustrazione, musica nell’editoria del Novecento” e propone un originale percorso tra le grafiche di copertina degli spartiti musicali, italiani e stranieri, dagli anni ’10 agli anni ’70 del Novecento: stili, artisti, suggestioni dal mondo dell’Operetta, del Jazz e della Canzone Italiana. L’iniziativa è dovuta al Centro Studi Musicali “Stan Kenton” con il sostegno della Direzione Regionale Musei Liguria.

La mostra verrà inaugurata domani, festa della Repubblica, alle 17, alla presenza del Direttore di Forte Santa Tecla Alberto Parodi e dell’ideatore e direttore artistico della rassegna Freddy Colt. Per la ricorrenza del 2 giugno inoltre si potrà accedere al Forte gratuitamente, così come in tutti musei dello Stato.

Il primo concertino dello “Swing Corner of the Fortrress” è in programma per sabato 8 giugno alle ore 17 nella sala “Magazzino di Ponente” con un doppio Duo: gli imperiesi Corrado Trabujo al violino e Fabio “Fofo” Bruccoleri alla chitarra manouche e il duo Pizzicante composto da Freddy Colt al mandolino e da Davide Frassoni alla chitarra. I quattro si produrranno in un omaggio all’editore musicale sanremese Carlo Beltramo, recuperando brani dagli anni ’20 ai ’50: romanze, serenate, tanghi, fox trot.

Giovedì 13 giugno, sempre alle 17, stessa sala, avrà luogo il primo incontro collaterale con la presentazione del vinile “Swing Parade! Le migliori orchestre sincopate italiane degli ultimi 20 anni”, edito da Mellophonium Multimedia.

Sabato 15 giugno è la volta del secondo concerto, questa volta dedicato alla grande musica brasiliana. Sarà di scena un affermato trio specializzato nella samba e bossanova: la stupenda voce della brasiliana Valbilene Coutinho sarà accompagnata dalla chitarra di Riccardo Anfosso e dalle percussioni di Enzo Cioffi.

Giovedì 20 giugno è previsto un altro momento collaterale con la presentazione del libro “1924” dell’autore piemontese Alessandro Bellati: si parla di storie jazz che hanno avuto inizio 100 anni fa. A dialogare con l’autore sarà il fotografo sanremese Lello Carriere.

Infine sabato 22 si terrà il terzo e ultimo concertino che ci riporta alle classiche sonorità dello swing d’Oltreoceano con il “Volstead Act Trio” di Livio Zanellato al sax, accompagnato da Antonello Sbarra al banjo e da Mauro Parrinello al contrabbasso. Il titolo del concerto è “La musica degli anni del proibizionismo”, un ulteriore viaggio nella storia del jazz e del costume.

La mostra resterà aperta dal 2 al 30 giugno dal giovedì alla domenica con i seguenti orari: 10-13 e 15-18. Per i concerti e visita alla mostra si paga un biglietto di 4 euro; c’è possibilità di acquistare un abbonamento ai tre concerti con soli 8 euro. Gli incontri del giovedì sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti in sala.