Ventimiglia: intervento di Forza Italia sul mercato del venerdì

“Quella del mercato del venerdì di Ventimiglia è una questione annosa - dichiara il segretario cittadino Gabriele Amarella - sa tempo si discute sull’opportunità di spostarlo o meno dall'attuale posizione ed è altrettanto noto il fatto che qualsiasi esponente politico che si voglia approcciare ad un consenso popolare lo tiri ciclicamente in ballo. Negli anni dei diversi mandati, dove molti sindaci si sono alternati alla guida di questa città, questi si sono solamente "appoggiati" al lavoro che il mercato svolgeva in termini di presenze e ricadute, senza mai pianificarne uno sviluppo e/o aggiornamento e, di fatto, eliminando da un lato gli effetti virtuosi, e dell'altro la possibilità ridurre le criticità che comporta avere un evento settimanale così importante. Se ad oggi, in città, persistono delle criticità legate allo svolgimento del mercato non è certo imputabile a questa amministrazione. Questa recentemente sollevata è solamente di una mera e pretestuosa polemica fomentata e cavalcata da parte di chi da un lato vuole trovare facili consensi politici e dall'altra da parte di chi, purtroppo, non ha una ricaduta immediata attraverso questa magnifica risorsa”.