Speciale weekend: le nostre migliori proposte per trascorrere al meglio il fine settimana nella nostra provincia

Sono 125 le vetture ammesse al via della 12ª Ronde Valli Imperiesi, in programma oggi e domani a Imperia. L’elenco degli equipaggi partecipanti mostra la presenza di vetture delle Classi Wrc, R5-Rally2, con una ventina di vetture ‘top’ in lizza, e Rally5, categoria numerosa e ricca di giovani leve. Non mancheranno, inoltre, ritorni di piloti illustri che hanno fatto la storia della Ronde Valli Imperiesi.

La gara sarà articolata su 206,00 km totali, 43,60 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale ‘Guardiabella’ (da Aurigo a Caravonica). Sabato, a partire dalle ore 18, la prevista sfilata delle vetture partecipanti per le vie di Imperia, domenica il rally vero e proprio, che scatterà alle ore 06:35 da Imperia Calata Anselmi e si concluderà alle ore 16:04 in piazzale Cristiano.

Sabato e domenica è previsto anche il raduno delle piccole bicilindriche del Fiat 500 Club Italia di Garlenda. Nella serata di sabato, a Calata Anselmi, con inizio alle ore 20, è prevista ‘La cena del Rallysta’, una simpatica grigliata in compagnia organizzata da Ineja Food.

Oggi all’Ariston di Sanremo va in scena il musical 'Notre Dame - Il mistero della cattedrale', una rilettura del famoso capolavoro di Victor Hugo, destinato ad un pubblico intergenerazionale di famiglie, dai 6 ai 96 anni. Messo in scena da ‘La Compagnia del Villaggio’, nota realtà del panorama artistico veneto, il musical è liberamente tratto dal romanzo di Hugo con un cast di 17 performers: immerso in una magica atmosfera fin dai primi minuti dello spettacolo, lo spettatore viene catturato dalle coinvolgenti musiche, dalle curate coreografie e costumi, dagli spettacolari giochi di luce e dalle studiate scenografie. Le vicende di Quasimodo ed Esmeralda, viste dalla Cattedrale, mostreranno quante facce può avere la verità.

‘Un antico mistero si nasconde nella Cattedrale di Notre Dame: secondo gli Alchimisti tra quelle mura si cela il segreto della conoscenza eterna e qualcuno è vicino alla sua scoperta…’.

Previste tre repliche: alle 15.00, 18.00 & 21.00.



‘Eco nel Silenzio. Il mito di Narciso dalle Metamorfosi di Ovidio ai giorni nostri’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena questa sera alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia, scritto, diretto e interpretato da Giorgia Brusco.

"Oggi si sente parlare spesso di narcisismo. Spesso viene puntato il dito sul 'cattivo': il Narciso di turno, spietato ed insensibile. Ma chi gli sta di fronte? Che ruolo ha Eco in tutto questo? Da queste due semplici domande nasce lo spettacolo che, ripercorrendo il mito greco di Eco e Narciso, attraverso le parole che Ovidio gli dedica nelle Metamorfosi, crea un parallelismo con una vicenda contemporanea di violenza e sangue vissuto da una coppia che in qualche modo reincarna le due figure mitologiche".

Per il terzo appuntamento della Stagione Teatrale del Casinò di Sanremo domani sera alle 21 Rocco Papaleo interpreta ‘L’ispettore Generale’, uno spettacolo che ripercorre uno dei testi classici di grande presa sul pubblico.

Papaleo è perfettamente calzante nel suo non facile ‘ispettore’, uno dei più profondi ed anche attuali personaggi usciti dall’autorevole penna di Nikolaj Gogol.



Infine due spettacoli che animano la scena dialettale della nostra provincia: questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, va in scena lo spettacolo della ‘Compagnia Stabile Città di Sanremo’ dal titolo ‘A man du destin’.

“In una casa di benestanti, a Sanremo negli anni 70, si svolge la vita di un aspirante musicista, sposato con una donna spinta al matrimonio dalla madre, donna invadente e prepotente, che finirà per spingere i due coniugi al divorzio, da poco introdotto in Italia. Il ‘musicista’ si risposerà 2 anni dopo, finalmente sereno, in una nuova casa in campagna, ma il destino ha in serbo per lui una sorpresa inaspettata, che nuovamente vedrà protagonista della scena la terribile suocera e le conseguenze saranno...disastrose, ma liberatorie!”.



Mentre domani pomeriggio al Teatro Parrocchiale di Arma per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, l’appuntamento è con lo spettacolo della compagnia ‘Sipario Cellese’ di Celle Ligure dal titolo ‘Bastan che seggian furesti’.

“Agriturismo nell’entroterra ligure gestito da una coppia di mezza età, Beppe e Giuletta, con l’aiuto della cognata impicciona e saputella. È aperto da poco, non sanno come chiamarlo e la clientela non è molta… ma quella poca molto variegata ed originale: chi è triste, chi è senza scrupoli, chi è sottomesso, chi è sfacciato, insomma troviamo ogni sorta di umanità dalla personalità ben evidenziata.

I gestori si trovano continuamente in situazioni esilaranti senza poter esimersi dall’affrontare anche momenti che rasentano una quasi tragedia, specie quando la loro cliente perennemente triste, con alle spalle storie d’amore terminate tragicamente, per una scappata spensierata, farà passare alcuni brutti quarti d’ora e Beppe e Giuletta, al termine della quale tutto si conclude, più o meno felicemente!”.

Con due spettacoli si conclude oggi al Teatro dell’Opera del Casinò della città dei fiori la 9ª edizione del ‘Sanremo International Guitar Festival & Competition’. Creato nel 2015 da un'idea del M° Diego Campagna, chitarrista di fama mondiale che ne cura la Direzione Artistica e l'organizzazione, il Festival ha contribuito a rendere Sanremo un punto di riferimento nel mondo della chitarra.

Alle 17, sul palco con l’Orchestra diretta dal M° Federico Paci, due artisti di fama internazionale. Per primo si esibirà Roberto Fabbri uno dei più importanti chitarristi al mondo che ha dedicato ‘Guitar Meets Movie’ alle indimenticabili colonne sonore di celebri film. A seguire il Concerto d'Aranjuez di Joaquin Rodrigo - uno dei compositori spagnoli più famosi del dopoguerra - eseguito dal 'Re della chitarra' Marco Tamayo. Mentre alle 21 si esibirà ancora Marco Tamayo assieme a Xuanxuan Sun, talentuosa chitarrista di Qingdao (Cina). Il concerto delle 17 è a pagamento mentre quello delle 21 è ad ingresso libero e gratuito.

Oggi a Imperia nella parrocchia della Sacra Famiglia in via Spontone il Coro conClaudia diretto da Margherita Davico si esibirà in un concerto a scopo benefico le cui offerte saranno destinate per l’acquisto di nuovi letti elettrici per la Casa di riposo di Borgomaro. I numerosi i brani che verranno proposti saranno accompagnati da Tiziana Zunino al pianoforte, Letizia Barbagallo al flauto e Maurizio Pettigiani alle percussioni.

Sempre nella città capoluogo al Teatro dell’Attrito stasera l’appuntamento è con una serata di racconti, immagini e musica dal titolo ‘Quando il jazz incontra altre forme artistiche’.

Che cosa ci fa Charlie Parker in una casa di riposo sotto mentite spoglie? Con chi sta parlando? Che cosa racconta della sua vita? Protagonisti d’eccezione saranno Rodolfo Cervetto, batterista jazz tra i più apprezzati in Italia, presidente del Louisiana Jazz Club di Genova, e Claudio Bellato, rinomato chitarrista e compositore ligure.



A Ventimiglia, a partire dalle ore 21.15 di questa sera, nello spazio dell’ex chiesa San Francesco in via Garibaldi, si terrà un concerto di musiche occitane a cura del gruppo musicale La Péiro Douso che aprirà le danze con i suoni inconfondibili della ghironda di Simone Lombardo, dell’organetto di Luca ‘Peluc’ Pellegrino, del sassofono di Davide Bertetto, delle percussioni di Stefano Ricca, del clarinetto di Sergio Bounous e del basso tuba di Matteo Tinetto. Concerto e ballo sono a offerta libera.



‘(Non) sono solo canzonette’ è il titolo del concerto in programma nel teatro ‘La Piccola’ di Ospedaletti nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre). Protagonista della serata sarà il gruppo Mh Band formato da Chiara Palmero voce, Alessandro Lanteri al basso e Simone Guerrucci alla chitarra) che proporrà canzoni molto note ma che portano con se messaggi molto forti, legati alle diverse forme di violenza. Il loro ascolto offrirà anche spunti di riflessione e dibattito. La serata è ad ingresso gratuito con offerta libera.

Per chi ama stare all’aria aperta può partecipare domani alla camminata ‘Se ti muovi il Diabete si ferma’ organizzato nell’ambito della giornata internazionale del diabete che unisce sport e solidarietà. L’evento, organizzato dal Lions Sanremo Matutia assieme al Lions Club Sanremo Host e al Lions Club Arma Arma e Taggia, prevede tre orari di partenza in piccoli gruppi ed è aperto a tutti. Le iscrizioni apriranno alle 9.00 davanti al cinema Centrale di Sanremo dove verrà misurata la glicemia alla partenza da parte dei medici Lions. All'arrivo, nel piazzale Chierotti di Arma, verrà eseguito il secondo controllo della glicemia.





