Imperia: tre giorni di iniziative con i bambini per la Festa dell'Albero

Le iniziative di sensibilizzazione verso gli alberi e la loro vitale funzione non si esauriranno con le tre giornate. La giunta comunale, su proposta dell’assessore Ester D’Agostino, ha infatti approvato la proposta che prevede la piantumazione di un albero per ogni neonato residente e di ciascun minore adottato. Il Regolamento sarà proposto all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

“In occasione della Festa dell’albero abbiamo ritenuto di dare la massima rilevanza al rispetto dell'ambiente, che è anche attenzione per la nostra salute e per le generazioni future. Per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere le scuole e il ritorno in termini di adesioni, oltre 300 bambini, ci può rendere già orgogliosi. Affinché non si trattasse di eventi isolati, con il sindaco Scajola abbiamo condiviso l’importanza di dare un segnale che unisse la gioia di una nuova nascita con un rinnovato impegno civico a favore del verde e della natura. Vogliamo una città che sia sempre più Green e proiettata al futuro” commenta l’assessore al Verde Urbano, Ester D’Agostino.