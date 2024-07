Sanremo: l'omaggio a Domenico Modugno dell'Orchestra Sinfonica con Peppe Voltarelli

Il 6 agosto del 1994 moriva a Lampedusa a 66 anni Domenico Modugno. Nell’estate del trentennale della sua scomparsa la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha voluto rendere omaggio al cantautore che alla fine degli anni ‘50 cambiò la storia della canzone italiana.

“Voltarelli canta Modugno” è una produzione della Fondazione con la direzione artistica del M° Giancarlo de Lorenzo. Tredici brani interpretati da Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco che con l’indimenticabile “Mister Volare” ha un legame speciale: “Tutto è nato 25 anni fa con il recital ‘Volevo fare l’artista’, un omaggio alla carriera di Modugno, grande voce del novecento e uomo del sud che ha raccontato un Sud autentico, pieno di speranza, positivo e senza barriere. Per me è stato un riunificatore della poetica del sud degli anni ‘60. Cantava in dialetto pugliese, napoletano, calabrese… L’ho scoperto anno dopo anno, dopo quel primo recital, andando a fondo nella rilettura dei suoi brani. Una ricerca che ha toccato l’aspetto artistico, tecnico, metodologico… Senza copiarlo o imitarlo, nelle mie esibizioni cerco di rendere evidente la sua contemporaneità. La sua voce è viva, attuale, fresca, di qualità e carica di energia”.

Quest’anno la rassegna “Musica nei borghi” che ogni estate porta l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ad esibirsi in alcuni dei più suggestivi luoghi del Ponente ligure, sarà dedicata a Modugno. Dalla Liguria partirà un tour che toccherà cinque regioni fino ad arrivare in Puglia, nella città d’origine del cantautore. L'Orchestra e Peppe Voltarelli nella prima settimana di settembre si esibiranno nella piazza di Polignano a Mare intitolata al grande artista. Un concerto-show che vuole rendere omaggio al grande cantautore scomparso ma anche ripercorrere e riscoprire il suo repertorio. Modugno è stato il cantante italiano più noto all'estero con oltre 60 milioni di dischi venduti e il suo “Nel Blu dipinto di Blu” è ancora oggi un brano cantato in tutto il mondo, adattato e tradotto dal finlandese al cinese.

Questa produzione - presentata per la prima volta a Sanremo lo scorso anno all’Auditorium Franco Alfano - è pensata per proporre un concerto senza confini e per tutti, proprio come lo sono i brani di Modugno. Una caratteristica che contraddistingue anche Peppe Voltarelli, artista capace di instaurare con il pubblico un immediato legame e abituato ad esibirsi negli Stati Uniti, Argentina, Messico: “Modugno è diventato un’icona dell’italianità del mondo. Per lui la musica era condivisione. Quando sono all’estero basta cantare un brano di Modugno e si crea subito empatia con la platea. Ammiro come sia riuscito a raccontare un’Italia che rinasceva - quella degli anni anni ‘60 - senza dimenticare le sue radici, il mare, le leggende popolari, i dialetti. Per me è il cantastorie del mediterraneo… Mi affascina la semplicità, l’immediatezza con la quale arrivava al pubblico anche solo con voce e chitarra”.