Sanremo: costruzione del parcheggio di piazza Eroi, Alessi "C'è chi perde il 20%, qualcuno pensa di spostarsi" (Video)

Da alcuni mesi è iniziato il cantiere per la costruzione del parcheggio sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi e, negli ultimi tempi sono stati molti i commercianti che hanno protestato per diverse problematiche.

Ci si chiede se il cantiere abbia provocato o meno un calo degli incassi di ambulanti, gestori dei banchi dell’Annonario e commercianti della zona in genere. Secondo quanto affermato dal presidente di Confesercenti (tra l’altro anche titolare di un banco al Mercato Annonario), Mimmo Alessi, i cali variano a seconda delle attività, tra il 10 ed il 20%: “Il danno differisce tra uno e l’altro, ma non dobbiamo dimenticare che il mercato è un bene per il centro città. Crea delle problematiche di traffico ed altro come se ne è sempre parlato ma è fondamentale per l’economia cittadina. Fortunatamente è stato diviso il mercato ambulante, perché con le problematiche che registriamo in questi ultimi giorni, sarebbero stati ulteriormente amplificati se fosse stato spalmato”.

Calo degli incassi in questi mesi ma i commercianti sperano in un miglioramento deciso quando ci sarà il nuovo parcheggio e la piazza prevista dal progetto: “Questo non è certo automatico, visto che le problematiche sono si del parcheggio ma, quando qualcuno si abitua da altre parti è difficile farlo tornare. Vedremo a cose fatte, anche se un parcheggio del genere sarà sicuramente importante, per noi commercianti del mercato ma per tutto il centro della città. Il problema risiede anche in chi, tra alcuni commercianti, sta addirittura pensando di spostarsi, perché già adesso è in crisi”.