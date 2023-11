Ventimiglia, raccolta differenziata: lunedì l’inaugurazione della macchina ‘Mangiaplastica’

Il comune di Ventimiglia ha partecipato al bando del Ministero della Transizione ecologica che ha stanziato la somma di 16 milioni di euro per l’acquisto di attrezzature ‘Mangiaplastica’ di media e piccola dimensione, figurando al 18° posto e avendo pertanto accesso ai contributi.

“La macchina è stata regolarmente fornita – si spiega nel comunicato - e successivamente installata a gennaio 2023 in via Vittorio Veneto, nei pressi del Palazzo comunale. Finalmente, dopo un lungo periodo di stallo dovuto alla mancata adozione della delibera istitutiva del meccanismo premiale, verrà messa in funzione dalla nuova amministrazione e inaugurata lunedì mattina dal sindaco e dall’assessore alle politiche ambientali, Milena Raco".

"Questa macchina prevede un premio per gli utenti virtuosi che intendono conferire presso l’impianto in oggetto, attraverso la corrispondente riduzione del costo addebitato per la maggior fornitura di sacchi per la raccolta differenziata nella bollettazione Tari dovuta al comune di Ventimiglia dall’utente interessato. In particolare, l’applicazione del metodo premiale sarà concretizzato attraverso la quantificazione delle bottiglie conferite alla macchina ‘mangiaplastica’ attraverso la tessera sanitaria identificata dall’impianto stesso per essere successivamente elaborato dal software di gestione della Tari, da parte dell’Ufficio Tributi. Con una delibera di giunta approvata oggi, quindi, si è pertanto deliberato di quantificare in 0,02 euro il premio riconosciuto agli utenti per ogni bottiglia di plastica conferita” - fa sapere l'assessore Milena Raco.