Bordighera; confusione in maggioranza, Pallanca risponde punto per punto ad Albanese

Il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia di Bordighera Giacomo Pallanca risponde alle dichiarazioni del Consigliere comunale di Bordighera, Alessandro Albanese.

"Fratelli d’Italia ha appoggiato nella scorsa tornata elettorale l’attuale Sindaco Ingenito, contribuendo con i propri voti alla vittoria. Come in allora, anche oggi, non è in discussione il nostro appoggio alla attuale amministrazione.



In ordine a quanto scritto da Consigliere è giusto chiarire che:

- per il progetto della passeggiata a mare di Bordighera, il sottoscritto ha manifestato perplessità sempre in merito ad aspetti tecnici e mai estetici, invito i consiglieri di minoranza ad andare a ricercare i miei interventi nei consigli comunali passati. Sia l’Assessore Sferrazza, quanto il Consigliere Di Vito, nella seduta di ieri hanno espresso chiaramente il loro pensiero personale, che sino a prova contraria è cosa legittima e doverosa, ma alla conta del voto si sono espressi in sintonia con la maggioranza.

- Sul presunto disagio del Consigliere Di Vito per la poca attenzione alle sue istanze, preme ricordare che grazie al suo impegno sin dal primo giorno come consigliere delegato ai Cimiteri cittadini, sono stati messi a bilancio 110.000,00 euro per lavori urgenti. Questo è solo un primo passo affinché si migliorino le condizioni del Cimitero dell’Arziglia e dei frazionali di Sasso e Borghetto San Niccolò.

- L’Assessore Sferrazza, in sinergia con il Consigliere Di Vito , con serietà e impegno stanno colmando il 'gape' di esperienza dei loro colleghi di maggioranza. L’entusiasmo e la passione di fare bene per la collettività, può portare ad alcuni momenti di corto circuito nella comunicazione, situazione che viene sempre risolta in tempi rapidissimi.

- In ultimo la surroga: è stato preso un accordo politico con il Sindaco, ribadito dallo stesso anche a mezzo stampa. Essendo il Consigliere Albanese espressione di una lista civica è poca avvezzo alle dinamiche che caratterizzano le regole di chi appartiene ad un partito, in particolare modo a Fratelli d’Italia. Ciò significa che la surroga non è in discussione, il quando e il come non sono questioni che riguardano la minoranza. Gli accordi politici e le direttive di partito non sono oggetto di negoziazione ed invito il Consigliere Albanese ad occuparsi primariamente del suo ruolo di consigliere di opposizione, ruolo importante, fondamentale, formativo per l’attività amministrativa.

In ultimo invito il Consigliere Albanese a contattarmi , chissà mai che davanti ad un buon caffè, la buona politica possa trovare interesse nell’amico Alessandro.