Imperia: al parco della Rabina si celebra la Giornata Mondiale dell'Infanzia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’amministrazione comunale di Imperia, in collaborazione con ASL 1, Distretto Sociosanitario 3 e Casa Famiglia Pollicino, organizza un evento dedicato a bambini e famiglie. Domani, venerdì 17 novembre, alle 15.30 al parco della Rabina, si terrà l’incontro “Il Diritto alla Famiglia - L’affido famigliare e la famiglia d’appoggio”, che sarà animato anche dalla presenza di Fortunello e Marbella di FEM Spettacoli con giochi e merende per i più piccoli.

“Cogliamo l’occasione di questa giornata per sensibilizzare sul tema dei bimbi con situazioni famigliari difficoltose. Ricorderemo che qualunque cittadino, a prescindere dal suo stato civile, può “aiutare”. Lo può fare attraverso l’affido, ma anche più semplicemente con “vicinanze solidali”, dando la propria disponibilità ad accompagnare un bimbo a scuola, al cinema, a un museo. Siamo convinti come Amministrazione, a partire dal sindaco Scajola, di dover mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per costruire una società maggiormente attenta a chi ha bisogno di sostegno”, commenta l’assessore alla Comunità solidale, Laura Gandolfo.