Sanremo: recupero delle sanzioni affidato dalla Polizia Locale, azienda vince il ricorso contro il Comune

Il Comune di Sanremo dovrà riaffidare il recupero coattivo delle sanzioni per i verbali elevati dalla Polizia Locale. Lo ha deciso il Tar della Liguria, che ha accolto il ricorso della ‘Fintel Engineering’ contro palazzo Bellevue.

Il ricorso dell’azienda era articolato in tre motivi. Il primo per la presunta violazione e falsa applicazione degli articolo di Legge, ovvero per ‘Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, sviamento. Violazione del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare’. La seconda per la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione alle pubbliche gare. La terza per eccesso di potere, incongruenza e difetto di motivazione.

Il Comune di Sanremo si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e per difetto di interesse. Ha anche contestato la fondatezza del primo motivo di ricorso, ma il Collegio del Tar ha reputato infondate le eccezioni di inammissibilità formulate da palazzo Bellevue.

Il Tar ha comunque ritenuto ammissibile solo primo motivo del ricorso, mentre il secondo è il terzo non lo sono per difetto di interesse. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), ha comunque accolto il ricorso della ‘Fintel Engineering’ ed ha annullato i provvedimenti impugnati.