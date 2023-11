Sanremo: agente della Penitenziaria in un video su 'Tik Tok' durante il Covid, respinto il suo ricorso al Tar

Era stato sanzionato (con una ‘deplorazione’) dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) per “Aver preso parte ad una videoregistrazione (realizzata in vicino alla sua abitazione e successivamente diffusa in rete, a suo dire dal figlio minore) su ‘TikTok’, in cui indossando parte dell’uniforme di servizio (in promiscuità con abiti civili), figura sovraintendere ad un posto di blocco fittizio in due distinte occasioni”. Si tratta di un agente della Polizia Penitenziaria, in forze alla casa di reclusione di Sanremo, in Valle Armea.

I fatti risalgono al 2020, ai tempi del Covid: in pratica l’agente avrebbe, nella prima occasione chiesto all’autista dell’autovettura fermata di esibire patente e libretto e, nella seconda, (in cui l’agente indossa una mascherina) invita lo stesso autista ad esibire autocertificazione, guanti e mascherine, invitandolo poi a non recarsi in posti affollati.

L’Amministrazione della Polizia Penitenziaria aveva ritenuto non corretta la condotta dell’agente, consistente nell’utilizzo improprio dell’uniforme di servizio (negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti), gravando peraltro l’onere di vigilare affinché la videoripresa (che egli ha riferito essere stata girata per fini di mero intrattenimento) non fosse divulgata.

L’agente della Penitenziaria ha fatto ricorso al Tar contro il provvedimento del Ministero ma, il Collegio del tribunale regionale ha ritenuto che i motivi posti a fondamento del ricorso, siano infondati. Per questo la sezione prima del Tar lo ha rigettato, condannando l’agente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero della Giustizia, ovvero 2.000 euro.