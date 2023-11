Una nostra lettrice di Sanremo, Laura Roquebrune, ci ha scritto per lamentare il forte rumore dei mezzi che lavano le strade, come accaduto stanotte in via Padre Semeria:

“Questa notte alle 2 diversi residenti di via Padre Semeria sono stati svegliati dal mezzo che stava lavando la strada. Capisco che chi stava operando eseguiva un ordine ma vorremmo sapere a chi rivolgerci per evitare che questo avvenga nuovamente. Alle 2 le persone dormono per andare a lavorare l’indomani”.