Ventimiglia: al Museo “Girolamo Rossi” il convegno in memoria di Fiorenzo Toso

Giovedì 23 novembre al Museo Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, a partire dalle 15.30, è in programma il convegno in memoria di Fiorenzo Toso, massimo specialista italiano del patrimonio linguistico e letterario ligure, scomparso prematuramente lo scorso anno.

L'evento si intitolerà “Tra ricerca, letteratura e attivismo linguistico: contributi in memoria di Fiorenzo Toso (1962-2022)” ed è organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri con il patrocinio del Comune di Ventimiglia.

In allegato la locandina dell'evento