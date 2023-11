Sanremo: sala di Palazzo Roverizio gremita per il Convegno della Federazione Italiana Mediatori Agenti D'affari

Sala gremita di pubblico ieri a Sanremo, con la presenza di oltre 120 persone, per il Convegno della Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti D'affari, della Confcommercio della Provincia di Imperia, tenutosi nel Salone di Palazzo Roverio.

Il Convegno era dedicato al tema della “Regolarità urbanistica e catastale”, argomento che, a giudicare dalle tante presenze ai lavori, è di grande e attuale interesse. Davanti alla fitta platea sono intervenuti il Notaio Roberta Capossela, l'Ingegner Gian Carlo Risi, Carlo Giordano di Immobiliare.it e Francesco Ghione di Immo Green.

Sottolineano la Presidente provinciale Fimaa Anna Maria Beatrici e il Vicepresidente Giuseppe Franco: “Si è trattato di un’iniziativa importante, che serve a sensibilizzare i proprietari di abitazioni, affinché, per il loro interesse e per quello degli acquirenti, preparino la dichiarazione di regolarità edilizia nel momento in cui conferiscono incarico a un’agenzia immobiliare per la vendita dell’immobile. In mancanza di certificazione, infatti, per chi acquista risulterebbe poi molto complicato rivendere a sua volta ed effettuare interventi di ristrutturazione”.