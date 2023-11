Bordighera, proseguono i lavori per realizzare la pista ciclabile: cambia la viabilità sul lungomare (Foto)

Cambia la viabilità sul lungomare Argentina a Bordighera, fino al 31 dicembre 2024, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Noaro e il Belvedere Orizzonte per la realizzazione della pista ciclabile, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e monopattini.

In seguito all'approvazione del progetto esecutivo aggiornato dell'intervento di prosecuzione verso levante del progetto Alcotra Edumob Ciclovia Tirrenica di Bordighera e considerata anche la necessità di dover provvedere alla realizzazione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale per la regolamentazione del traffico ciclabile, pedonale e veicolare del tratto attualmente interessato dai lavori, la polizia locale ha emesso un'ordinanza che adotta opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza del traffico tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

In Viale Liguria vi sarà, perciò, la soppressione degli stalli di sosta per motoveicoli, verrà realizzato un attraversamento pedonale al civ. 25 (Garroccio Beach), verrà istituito il doppio senso di circolazione sul lungomare Argentina nel tratto compreso tra l'intersezione di via Noaro ed il civico 24 (Saalino beach bar) e verranno istituiti degli stalli di sosta destinati a parcometro (dal 15 giugno al 15 settembre), uno per carico e scarico merci, uno per disabili e altri stalli riservati ai motoveicoli nel tratto compreso tra il civico 24 (Saalino beach bar) ed il Belvedere Orizzonte.

I veicoli che circoleranno in direzione ponente-levante, nel tratto compreso tra il civico 7 (Kursaal) e il Belvedere Orizzonte, dovranno cedere la precedenza a quelli provenienti dalla direzione opposta in regime di senso unico alternato con velocità limitata a 30 km/h; verrà, inoltre, realizzata una coppa rotatoria con obbligo di precedenza a destra in corrispondenza del civico 24 del lungomare Argentina, già innesto con viale Liguria, al fine di permettere l'inversione di marcia per l'uscita dal lungomare.