Bordighera: altalena per disabili, nei prossimi giorni una riunione per valutarne l'installazione

E’ prevista nelle prossime ore, in Comune a Bordighera, una riunione voluta dalla Giunta Comunale, per chiarire alcuni aspetti legati all’installazione dell’altalena con piattaforma per utenti in carrozzina offerta dall’associazione ‘Bordighera Bene Comune’.

“Stiamo procedendo con le considerazioni necessarie – evidenziano dall’Amministrazione bordigotta - e con sopralluogo abbiamo già individuato alcuni possibili posizionamenti nei parchi cittadini. Resta ferma la nostra intenzione di procedere con il montaggio solo nel caso in cui l’Ufficio Tecnico dia il nulla osta per un uso in piena sicurezza anche senza recinzione e senza la presenza di un custode”.

“Incontreremo, insieme ai tecnici di Palazzo Garnier e di ‘Bene Comune’, i rappresentanti dell’associazione ‘Parchi per tutti’ che, di propria iniziativa, hanno portato all’attenzione degli Uffici Comunali alcune notizie di stampa in merito ad incidenti verificatisi durante l’utilizzo di questa tipologia di attrezzatura e che hanno suggerito di valutare in modo molto approfondito l’opportunità di installarla. A seguire faremo un approfondimento con gli stessi tecnici che stanno appurando, dopo alcune indicazioni discordanti, l’esatta dimensione dell’area minima che deve essere lasciata intorno all’altalena per una posa corretta e sicura, in attesa di ricevere la certificazione di conformità alle Norme Europee EN1176 richiamata in fattura”.