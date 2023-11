Sanremo approva l’aumento di capitale di Riviera Trasporti: resta nella società ma diminuisce le quote

Dopo l’azzeramento del capitale sociale e l’avvio della sua ricostituzione, stabiliti con l’assemblea dei soci di Riviera Tasporti dello scorso luglio, la Provincia aveva adempiuto all’aumento di capitale tramite conferimento di immobile per un totale di oltre 5 milioni e 700 mila euro.

Gli altri soci di minoranza, i comuni, per rimanere nella compagine societaria avrebbero dovuto finalizzare l’aumento di capitale per propria quota parte in denaro. Per Sanremo, titolare del 15,442%, l’aumento di capitale sociale sarebbe stato di 1.058.870,61 euro. La Giunta comunale, riunitasi ieri, ha stabilito di approvare un aumento di capitale pari allo 0,019%, per l'importo totale di 1.283,16 euro, in linea con le quote partecipative di altri comuni.

"La scelta - evidenzia in una nota palazzo Bellevue - è stata dettata dalla volontà di rimanere all’interno compagine societaria per continuare a sostenere il percorso di risanamento di RT allineandosi alla partecipazione degli altri comuni. Qualora poi, come più volte auspicato dal sindaco Alberto Biancheri nel corso degli ultimi anni, si arrivi ad una ripartizione tra la Provincia e gli altri comuni in proporzione al numero di abitanti, al Comune di Sanremo spetterebbe un totale da sottoscrivere pari a 270.563,33 euro".