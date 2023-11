Torta da record per il 18° anniversario del Centro Commerciale La Riviera Shopville

La Pasticceria Trucco di Imperia ha celebrato il 18° anniversario del Centro Commerciale La Riviera Shopville con una torta da record. Il dolce, preparato con 700 kg di ingredienti, ha richiesto oltre 20 ore di lavoro e ha attirato la curiosità di centinaia di persone.

A realizzare la torta è stato un team di esperti pasticceri, guidati dal titolare Angelo Trucco. Il dolce è stato preparato con ingredienti di alta qualità, tra cui fragole, lamponi, mirtilli, ribes, uva bianca e nera, kiwi e tanto altro.

La torta è stata esposta al centro commerciale per tutta la giornata e ha attirato la curiosità di centinaia di persone.

"Per noi, questo giorno è quasi come una sfida", ha raccontato Angelo Trucco. "Già nei giorni precedenti, c'è tutta la preparazione. Iniziamo a scrivere una lunga lista di tutto ciò che ci serve: dalle divise ai coltelli, dai taglieri ai litri di latte che serviranno, dalle tovaglie alle spatole. Ordinare la frutta è un vero incubo, con la paura che non sia mai abbastanza. I tavoli! Senza quelli sarebbe un guaio, come faremmo a confezionare ed esporre la torta? Per questo dobbiamo ringraziare la Proloco e il Comune di Carpasio che ci hanno prestato i tavoli".

"Insomma, dopo la preparazione dei giorni precedenti, arriva il gran giorno", ha proseguito Trucco. E' solo grazie alla passione che mettiamo in tutto quello che facciamo, siamo riusciti, tutti insieme, a realizzare questa fantastica torta. Un ringraziamento speciale a tutte voi: Lella, Angela, Carla, Rocio, Antonella e Marilina".

"Vorrei ringraziare in particolar modo la direttrice della Riviera Shopville, Arianna Bellastro, il Direttore dello Spazio Conad, il signor Bellini, il presidente del Tabya Center, il signor Lupi, e il vice presidente, il signor Pinasco", ha concluso Trucco.